九寨沟3月8日起部分恢复开放 团队游览每天限2000人

据四川在线今天（28日）报道，从3月8日起，关闭了近7个月的九寨沟景区部份景观将恢复开放。

报道指出，景区开放区域为九寨沟景区沟口至长海段沿途景观，实行专车专导，团队游览方式，全年游客接待限量为每天2000人。其中长海、五彩池、诺日朗瀑布、树正群海、双龙海五个景点为徒步游览。

景区门票价格不分淡旺季，全年为每张110元（人民币，下同，23.01新元），观光车价格为每张90元。其中3月份实行促销门票价格，门票为每张40元，观光车价格不变。

2017年8月8日九寨沟发生七级地震，景区遭到重创，当地特色的湖泊“海子”一度变得污浊不堪。著名景点火花海溃堤，湖面面积仅剩五分之一。另一景点诺日朗瀑布的上游堤坝震裂，坍塌了逾10米。

不过，经过短时间的恢复，九寨沟湖水再度变清澈。

四川省减灾委员会专家委员会副主任顾林生曾在去年介绍，九寨沟85%的景观都大体没有变化，对于受损的火花海，修复也并不难。新出现的下游小瀑布则有望形成新景点。

据四川阿坝州人民政府官网发布消息，在2月10日召开的阿坝州旅游产业发展领导小组会议上，就今年3月8日对九寨沟景区部分景点，分区域、分时段、限流量有序开园工作进行了安排部署；尤其要加强安全提示，以及加强整治周边地质灾害隐患和沿线道路保障力度，增强旅游的安全性。

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