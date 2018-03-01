持玩具枪劫东亚银行 香港57岁疑犯落网 犯案累累

位于香港中环德辅道的中东亚银行总行昨天（2月28日）下午发生持枪行劫案，损失约7万元（港元，下同）现金，疑犯傍晚于天水围落网。

据香港星岛日报网报道，港岛总区刑事警司罗国凯表示，案发时疑犯持枪指向柜台职员，并递上一张纸条，声称打劫。他劫走约7万元现金后逃离现场。港岛总区重案组调查后，锁定疑犯身份，遂派员于其位于天水围天恩邨住所附近埋伏。

罗国凯说，至晚上约7时10分，警方在天恩邨对开公园拘捕一名57岁姓杜的男子，他报称无业，曾有同类型案底。警方在其身上检获一支手枪及失款，经检验后，警方证实该支手枪为玩具气枪，并非真枪。疑犯于警诫下承认犯案，被带回警署通宵扣查。

事发于昨天下午3时半，一名身穿黑色上衣的男匪徒闯入银行，他持枪指吓职员，并抢走约7万元现金。他其后将现金放入橙色胶袋，迅速逃离现场。

由于有市民看到疑似劫匪离开银行后，往中环港铁站方向逃去，警方事后于港岛线沿途车站搜捕，并在香港站、中环站、金钟站内截查可疑人士。另外，警方还派员在中环德辅道中、遮打道、皇后大道中一带街道调查，现场气氛一度紧张。

另据香港01网站报道，疑犯过去犯案累累，除了多次盗窃、行劫及伤人等，最轰动一次是31年前械劫银行，疑犯同样独自劫走银行15万后，将钞票放入胶袋，其后与警驳火及挟持一辆小巴6名乘客对峙近8小时，最后由疑犯弃械投降作结。

疑犯同年因行劫、持枪及非法禁锢等被判囚16年，2000年出狱后即再犯案，于上水区一楼一凤打劫一名泰籍凤姐，再被判入狱两年，2002年出狱后，再于一个多月内四度抢劫或企图抢劫凤姐及伤人，被判入狱10年。直至前年，他再于深水埗一间金行，假扮顾客挑选金链，期间偷去一条价值约2万3千元的金链，再次被捕。疑犯多年间多次上庭作供，律师曾表露男子身世，称他于1979年从内地偷渡到港，在内地有一名妻子及女儿，他曾希望找工作，但因当雇主知道他有案底就将他解雇。

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