财新：中国华信董事局主席叶简明被查 曾卷入何志平案

据《财新》3月1日爆料，中国华信能源有限公司董事局主席叶简明被调查。据称，叶简明为人十分低调，几乎从未出现在大众的视野中。他的神秘身份，引各界关注。

综合媒体3月1日报道，叶简明是中国华信能源有限公司的创始人、董事会主席，福建南平建瓯人，生于1977年6月5日，今年41岁，香港籍。

公开资料显示，叶简明于2002年创立中国华信能源有限公司。2009年，在上海设立中国华信总部。2013年，在捷克设立中国华信欧洲总部（华信第二总部）。叶简明抓住国有企业改革、国家投资带动需求及鼓励发展混合所有制经济的三大政策机遇带领中国华信进入世界500强。

中国华信官网简介称，华信是集体制民营企业，主营能源与金融，目前拥有两大管理集团公司、七家一级投资公司和A股上市公司。在全国工商联发布的2017中国民营企业500强中，华信排第7，行业为“批发业”。上海有8家财富500强公司，华信是唯一的民企。

另据《香港01》网站报道，早前，香港前民政事务局局长何志平在纽约涉行贿被捕，中国华信一度卷入其中。案情指何涉嫌为一间非政府组织背后的中国能源公司，贿赂非洲国家乍得和乌干达的官员，以谋取生意利益。

起诉书指，涉案非政府组织在香港和美国注册，并获联合国“特别咨询地位”，背后由一间中国油气企业资助。比较起诉书和公开资料可发现，中国华信能源及其创立中华能源基金会，与起诉书指的油公司及非政府组织资料吻合。

据早前报道，中华能源基金会背景神秘，在香港和美国均有注册，美国《国家利益》杂志2015年曾发表文章，指中国利用智库对台统战，当中就提及中华能源基金，以及其背后的中国华信能源。而叶简明担任主席的中国华信，是中国最大的民营能源企业，员工近3万人，2015年收入超过3,200亿港元。

叶简明一直不为港人熟悉，直至2016年新民党主席叶刘淑仪创立“海上丝绸之路协会”，邀叶简明担任特别顾问，《香港01》还揭发，原来叶简明低调担任新民党顾问。

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