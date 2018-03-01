杭州教改推迟上课时间 晚上10时功课未做完可不做

浙江杭州市最近推出教育改革，不但推迟学校上学时间，两个城区的中学生如做功课至晚上10时，可以选择不做，其中上城区的小学生晚上9时后可不做功课。

综合钱江晚报、杭州网报道，据杭州市教育局下发的《关于推进小学早上推迟上学工作的通知》，2018年春季学期开学后，学校应对实施推迟上学工作作充分的调查分析，向学生、家长、教师等群体作全面摸底，了解对推迟上学的普遍意向。各地教育行政部门应积极支持、鼓励条件成熟的学校在2018年春季学期实施推迟上学改革。2018年秋季学期，各区、县（市）均应在区域内部分小学或整体实施推迟上学改革。各地各小学实施推迟上学，要综合考虑学生在校学习时间和课时安排，科学设置上课时间和课时长短，小学一二年级学生早上最迟到校时间不得早于8:00，上午上课时间不得早于8:30。

另外，杭州上城区教育局副局长王莺说，“小学生作业时间超过晚上9点，初中生作业时间超过晚上10点，如果还没有做完，对剩下的作业，学生可以选择不做。”“推出中小学生作业管理标准，也是为了切实减轻学生负担。推迟到校是一方面，让学生早一点睡觉，同样重要。”

上城区教育局同时决定，严格控制作业总量。小学一、二年级不留书面家庭作业；小学其他年级每天完成书面作业的总时间最多不超过1小时；初中学生每天作业时间控制在2小时之内。导教师自主编制作业，合理改编现成作业，杜绝不加选择地成册、成套布置作业，不得要求家长打印作业。鼓励教师每学期至少布置一次促进学生实践体验的探究型长作业。

拱墅区将在新学期开学时，向全区初中生家长发出倡议书：晚上10点后，老师布置的作业没写完，孩子可以不做，只要家长签上字，第二天交给老师即可。

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