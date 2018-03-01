北京至雄安城际铁路获发改委同意

中国国家发改委今天（3月1日）同意将新建北京至霸州铁路调整为北京至雄安城际铁路的建设方案；项目估算总投资335.3亿元（人民币，下同），其中工程投资333.3亿元，动车组购置费2亿元，由中国铁路总公司和北京市、河北省人民政府共同筹资建设。

据路透中文网报道，发改委网站公告称，此举是为贯彻落实国家设立雄安新区的战略部署，完善区域路网布局，促进京津冀协同发展。中国铁路总公司和北京市、河北省人民政府负责组建合资公司，承担项目建设和运营管理；李营至北京新机场段建设工期3.5年，北京新机场至雄安段建设工期2年。

该项目资本金占总投资的50%，计167.65亿元。其中，铁路总公司出资58.82亿元，由企业自筹解决；北京市负责征地拆迁费用48.8亿元，由市财政出资解决；河北省出资60.03亿元（含征地拆迁费用约24.5亿元），由河北省建投交通公司、中国雄安投资集团和廊坊市财政资金出资解决。

征地拆迁费用依照国家及地方政府有关规定，经出资各方认可后计入项目地方股份；资本金以外投资使用国内银行贷款。

公告显示，北京至雄安城际铁路北起京九铁路李营站，途经北京大兴区、北京新机场、河北省廊坊市、霸州市至雄安新区，新建正线92.4公里，共设5座车站，同步建设雄安动车运用所。规划远景年输送能力为单向5,000万人/年。

新华社周三引述中国铁路总公司报道称，雄安新区首个重大交通项目北京至雄安城际铁路正式开工建设，总投资约335.3亿元，2020年底全线通车。

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