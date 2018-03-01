深圳GDP首超香港？统计局辟谣：未超但差距再度缩小

有媒体报道，根据香港统计处2月28日发布的地区生产总值，按当天港元/人民币的中间价来算深圳首超香港。《南方都市报》报道，实际上，按官方算法，根据当天汇率计算不对，应该按2017年年均汇率来算，目前深圳GDP仍未超香港，不过深港差距进一步缩小。

香港特别行政区政府统计处网站2月28日发布数据，2017年香港实现地区生产总值26626.37亿港元。实际增长3.8%，名义增长6.9%。

媒体报道根据28日港元/人民币的中间价计算，香港地区生产总值折合人民币约21529.55亿元。与深圳日前发布的2017年GDP总量为22438.39亿元相比，低于深圳，由此推断深圳GDP于2017年首次超过香港，成为粤港澳大湾区城市经济总量第一的城市。

据了解，按当日汇率（港元/人民币的中间价）计算有失客观，一般官方计算和对比香港生产总值，应按照2017年年均汇率来算才是正确算法。

根据香港统计处官网提供的兑换率，按2017年人民币兑港币平均汇率1.1552计算，去年香港GDP为23049.14亿元人民币，超深圳610.75亿元人民币。深圳目前GDP仍未超香港。

报道指，虽仍未超，但深港GDP差距进一步缩小。差额比2016年数据缩小超一半，由2016年的1305亿元差额缩小到2017年的611亿元。

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