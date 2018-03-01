大陆推惠台措施 学者：抢走菁英的“笨台”手段

中国大陆公布31条惠台措施，有台湾学者指出，大陆的“惠台”措施，可说是从“买台”、“穷台”，几乎演变成“笨台”。

台湾联合报报道，台湾淡江大学战略研究所副教授黄介正指出，这次陆方推出的惠台措施涵盖面很广，其中对台企的税收优惠可说是最大诱因，至于在影视产业、图书及就业等方面，放到实际状况上来看，其实还是有一定的门槛。

黄介正说，大陆一波波的惠台措施，就是“吸台、穷台、笨台”，目的就是把台湾菁英分子都弄走。他说，这一次的攻势咄咄逼人，“只民不官”，这份给新国安团队的礼物太沉重，将使蔡政府极伤脑筋。

他呼吁，面对这样的状况，不能只有陆委会以一份新闻稿来应对，政府应该思考是否重新召开全国大陆工作会议，将地方县市政府以及学界人员纳入，集全国之力，一起商讨出一份应对陆方的“关于两岸交流若干措施的因应措施”，吸引自己人留下来外，也鼓励大陆人来。

前陆委会副主委、台湾文化大学社科院院长赵建民直言“吸干我人才策略，不会让台湾人民感受到善意”。

赵建民说，从台湾方面的角度来看，这样的策略把台湾人才及资源都吸走，并不会真的赢得台湾民心，反倒使台湾民众更忧虑，与陆方起初希望增加台湾人对大陆的信任跟依赖感，造成相反结果。

为什么陆方会推出这样让台方不觉得是善意的政策？赵建民说，主要原因为当前两岸没有政治互信和共识，台方说的跟做的不一致，大陆感受不到我方善意，例如，台方不提九二共识，就是很大的“非善意”，对方制定的对台政策也不会是从善意角度出发，而马政府时期台方相对就比较少感受到不友善政策。

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