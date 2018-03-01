人民日报：国家主席任期规定的修改 不意味着领导干部职务终身制

（早报讯）中共中央机关报《人民日报》今天在第三版发表大篇幅评论文章说，中国国家主席任期规定的修改，“不意味着改变党和国家领导干部退休制，也不意味着领导干部职务终身制”。

这篇署名“轩理”的评论文章，用约半版的篇幅强调，上述修宪建议是“保证党和国家长治久安的顶层设计和制度安排”。

“轩理”或“钟轩理”被认为是中共中央宣传部理论局在《人民日报》、新华社等央媒发布文章时所用的署名，其观点一般被解读为官方的正式表态。

文章说，在国家主席任职规定上作出修改，是着眼于健全党和国家领导体制，在宪法上作出制度安排。这一修改不意味着改变党和国家领导干部退休制，也不意味着领导干部职务终身制。

文章指出，从上个世纪80年代起，中国干部退休制度已经建立并在实践中不断完善。1982年中共十二大党章至2017年中共十九大党章也都明确规定：“党的各级领导干部，无论是由民主选举产生的，或是由领导机关任命的，他们的职务都不是终身的，都可以变动或解除。”“年龄和健康状况不适宜于继续担任工作的干部，应当按照国家的规定退、离休。”

新华社2月25日公布中共中央关于修改宪法部分内容的建议。其中，取消宪法对国家主席任职不超过两届的规定，引发中国境内外广泛关注。

舆论指出，这一修改在法律上为中共总书记习近平五年后继续担任国家主席扫清了障碍。也有分析担忧，取消国家主席任期限制或将导致个人专断和最高领导职务终身制。

《人民日报》今天的文章是中国主流官媒首次就国家主席终身任职的问题做出明确表态。

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