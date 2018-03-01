福布斯公布2018中国最杰出商界女性 地产商界排名下滑

福布斯中国发布“2018中国最杰出商界女性排行榜”。榜单显示，华为董事长孙亚芳夺得桂冠，中信银行董事长李庆萍排名第二，格力电器董事长董明珠排名第三。

《南方都市报》报道，这是福布斯中国第四次发布该榜单，以商界女性高管所执掌的公司的营业规模、质量、管理人数、外界影响力等为衡量指标，采取量化的方式对其进行排名。所有上榜的商界女性所管理的公司累计创造了超过70000亿的总市值。

福布斯评价称，名列第一的是华为董事长孙亚芳作为华为营销团队的缔造者，建立了华为的“狼性销售”模式和严格的人力资源体系，以女性的细致不断精益求精，奠定了华为在中国通信制造业龙头老大的地位。

最大的黑马为位居第二的中信银行董事长李庆萍，她拥有三十逾年的中国银行业从业经验，这位银行业铁娘子加速了中信银行业务的推进与转型。

值得关注的是，本次地产上榜杰出商界女性共14位，其中，保利地产董事长宋广菊总榜排名第4，碧桂园董事会副主席杨惠妍总榜排名第6，龙湖地产董事会主席吴亚军总榜排名第9。此外上榜的还有华侨城王晓雯、新湖中宝林俊宝、sohu中国张欣、金融街高靓、华远地产孙秋艳等。

报道指出，与福布斯中国发布的“2017中国最杰出商界女性排行榜”相比，保利宋广菊超越碧桂园杨惠妍跻身地产商界女性第一名，而杨惠妍则从去年总榜第四名下降至第六名；龙湖地产吴亚军从去年总榜第7名下降至第9名；华侨城王晓雯从去年总榜第16名下降至第18名；soho中国张欣总榜第35名维持不变；香江控股翟美卿从去年总榜第43名下降第63名；金融街高靓从去年总榜第48名上升至第40名；华远地产孙秋艳从去年总榜第52名下降至第89名等等。

可以看出，地产商界排名普遍有下降趋势，而科技、金融以及新兴服务业则排名普遍上升。

免费阅读30天