美参议院通过台湾旅行法 蔡英文推特感谢支持

美国联邦参议院通过“台湾旅行法”,再交总统特朗普签署便可成为法律。台湾总统蔡英文今天通过推特(Twitter)发文,感谢所有支持这项重要法案的美国国会议员。

台湾联合报报道,蔡英文通过推特指出,“台湾旅行法”象征美国国会长期以来对台湾的支持;台湾与美国的伙伴关系是印太地区和平与稳定的关键支柱,感谢所有支持这项重要法案的美国国会议员。

蔡英文在推特的发文,原文如下:

#TaiwanTravelAct symbolizes the #US Congress longstanding support for #Taiwan. The Taiwan-US partnership is a key pillar of peace & stability for the Indo-Pacific region & I am grateful to all members of Congress who supported this important bill

今天稍早,台总统府发言人黄重谚响应表示,美国是台湾在国际上最重要的盟友,诚挚感谢美国国会长期以来对台湾在各领域上的坚定支持。黄重谚说,政府也会与美国行政部门磋商,就相关事务进行讨论,以提升台美关系。

