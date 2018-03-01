台政院大动作喊话 卫生纸供应无虞

台湾行政院长赖清德表示，经近2天相关部会及各县市政府消保官查核结果，卫生纸在量的部分，供应无虞，大家都可以买得到。

据台湾自由时报报道，台湾由于卫生纸将涨价，近来引发民众抢购潮，行政院今天上午大动作召开记者会对民众信心喊话，政院发言人徐国勇表示，他今天上午请办公室助理到大卖场访查并拍照，现在很多卖场都已不再缺货，卫生纸供应无虞、价格平稳。

台湾行政院长赖清德今天上午主持院会表示，首先，今年台湾的物价会相当稳定；其次，他说，经近2天相关部会及各县市政府消保官查核结果，卫生纸在量的部分，供应无虞，大家都可以买得到，所以价的部分，也会稳定合理，不会有大波动；第3，衞生纸是最终产品，不是原料，并不会带动其他物价上涨，请经济部、公平会、法务部、消保处等各主管单位，本于权责全力稳定供需，持续对于各类民生必需品都要严密查核，防止人为操纵，如经查证确有违反联合行为或其他禁制规定，应即予以严处，并公布违法厂商名单，绝不允许联合哄抬物价或囤积居奇的不法行为。

赖清德表示，他也要特别吁请国人无须对通货膨胀存有恐慌，或抢购囤积。政府会全力确保民生物资供应无虞、价格稳定，请国人安心。

施俊吉说，国人无须恐慌会有通货膨胀，虽然国际纸浆短期有波动，但国内卫生纸成本上涨是否造成价格上涨，若有联合哄抬行为，公平会等机关一定会依法处理，也希望国人不要抢购卫生纸。

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