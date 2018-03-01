贫困人口减少受助学生数却增长 官方回应：不矛盾

中国全国整体贫困人口在不断地减少，而这十年来受资助学生人数和资金却在不断地增长。对此，全国学生资助管理中心副主任马建斌今日表示，两者之间关系不是矛盾的，而是正相关，正因资助资金金额和资助规模、人数的快速增长，促进了扶贫规模的下降。

据中新网报道，中国教育部今日举办新闻发布会，介绍2017年学生资助工作进展情况及成效。有记者问，国家资助体系建立已经十年了，在这个过程中，一直在不断地丰富和完善。但随着国家扶贫力度加大，整体上贫困人口在不断地减少，而这十年来受资助学生人数和资金却在不断地增长，这个现象如何理解？

马建斌对此表示，表面看来，这个数据确实是矛盾的，因为这十年来党和政府的脱贫攻坚力度越来越大，特别是十八大以来，资助金额和资助规模确实在不断地增长，并且大幅度的增长。表面看似一个矛盾的数据，其实不是矛盾的，两者之间关系不是矛盾的，而是正相关的。简单的讲，正因资助资金金额和资助规模、人数的快速增长，促进了扶贫规模的下降。 他具体解释道，这么讲有两个方面：一是学生资助促进了贫困人口的脱贫。我国家目前的脱贫标准是人均收入3000多元，如果没有学生资助，如果不能解决贫困家庭子女的上学学费问题、生活问题，这个家庭脱贫就很难了。正因为解决了这两个方面的问题，所以促进了这些贫困家庭的脱贫。

另外一个方面，学生资助促进了这些贫困家庭稳定脱贫、高质量脱贫。因为通过学生资助，帮助贫困家庭子女顺利入学，完成学业，提高了他们的科技文化素质，帮助他们掌握一技之长，让他们能高质量就业、稳定就业，也就促进了贫困家庭的稳定脱贫、高质量脱贫。如果没有学生资助，贫困家庭子女很可能就会流失，那这个家庭要稳定脱贫、高质量脱贫就是一句空话。

他指出，十年来，资助资金、资助规模的不断增长，体现了我国扶贫政策的优越性。我国扶贫政策是脱贫不脱政策，就是在一定阶段内，贫困家庭脱贫以后继续享受国家扶贫优惠政策。因为要“扶上马、送一程”，避免他“坐不稳再掉下来”。

他表示，十年来资助规模和资助资金总额不断增长，也体现了我国学生资助政策的科学性。因为我国学生资助政策总体上来说是动态调整的，是根据受助学生的受助需求，是根据财政的支撑能力来动态调整的。所以这十年来，我国义务教育阶段的膳食补助标准在不断提高，高中阶段的助学金标准不断提高，高校的助学金标准、奖学金标准、助学贷款标准也在不断提高，像2017年提高了博士生国家助学金的标准。正因为标准提高了、范围扩大了，所以资金规模和受助规模在不断增长。



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