中共举行党外人士座谈会和民主协商会 习近平主持

据新华社报道，中共中央2月6日和28日分别举行党外人士座谈会和民主协商会，就《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《深化党和国家机构改革方案》、中共中央拟向十三届全国人大一次会议推荐的国家机构领导人员人选建议名单和拟向全国政协十三届一次会议推荐的全国政协领导人员人选建议名单，向各民主党派中央、全国工商联和无党派人士代表通报情况，听取意见。

中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平主持会议并发表重要讲话。李克强、俞正声、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正出席会议。

习近平指出，党和国家机构职能体系是中国特色社会主义制度的重要组成部分，是国家治理体系和治理能力的重要支撑。党和国家机构属于上层建筑，必须适应经济基础的要求。经济不断发展，社会不断进步，人民生活不断改善，上层建筑就要适应新的要求不断进行改革。这是人类社会发展的一条普遍规律。机构改革是一个过程，不会一蹴而就，也不会一劳永逸，需要不断进行调整。

习近平希望各民主党派、工商联和无党派人士把思想和行动统一到中共中央关于深化改革的一系列决策部署上来，大力支持改革，积极投身改革，为破解难题、深化改革广建良言、广献良策，做好沟通思想、协调关系、理顺情绪、化解矛盾的工作，凝聚广泛共识，为改革营造良好的社会环境、形成强大合力。希望各民主党派、工商联和无党派人士以饱满的政治热情参加全国两会，引导本党派、本界别的代表和委员认真履行职责，传递正能量、发出好声音、展示新形象，确保大会各项任务顺利完成，把两会开成团结民主、风清气正的大会。

会上，民革中央主席万鄂湘、民盟中央主席丁仲礼、民建中央主席郝明金、民进中央主席蔡达峰、农工党中央主席陈竺、致公党中央主席万钢、九三学社中央主席武维华、台盟中央主席苏辉、全国工商联主席高云龙、无党派人士代表郭雷等发了言。他们一致赞同《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》，认为中共中央关于深化党和国家机构改革方案、新一届国家机构和全国政协领导人员人选建议名单，都是在广泛征求意见、充分酝酿协商的基础上形成的，体现了中共十九大精神，顺应新时代中国特色社会主义事业发展新形势新任务的要求，表示坚决拥护，并就深化党和国家机构改革、支持加强民主党派自身建设等提出了意见和建议。

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