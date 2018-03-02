中国华信深夜回应叶简明被查：媒体报道不负责任

据新京报报道，在“叶简明被查”消息喧嚣一天之后，中国华信3月1日深夜发布声明。

中国华信称，目前，中国华信能源有限公司运营正常。我们注意到今天某些媒体关于叶简明先生不负责任的报道。我们在此郑重声明：该报道没有事实依据，也未经叶简明本人及公司核实同意。

在此番回应之前，华信系旗下上市公司华信国际3月1日午间公告称，因相关报道可能引起市场关注和投资者猜测，华信国际对媒体报道的内容进行了核实，目前，公司运营一切正常，各项业务有序开展。这是华信系在叶简明风波后的第一次发声。

3月1日早些时候，财新发布报道称，中国华信能源有限公司董事局主席叶简明近期已被有关部门调查，其后，财新的相关报道已经撤下。

传闻引发市场波动，导致华信系“股债双杀”，华信国际股价大跌，而相关债券也出现暴跌。

据官网介绍，中国华信能源有限公司是集体制民营企业，主营能源与金融。公司2002年由叶简明创立，目前拥有两大管理集团公司、七家一级投资公司和A股上市公司，各类人才近3万人。

2017年7月20日，中国华信能源有限公司作为上海唯一一家上榜的民营企业，以437亿美元营业收入位列《财富》世界500强排行榜第222位，较去年上升了7个名次，这是中国华信连续四年入围《财富》世界500强榜单。

免费阅读30天