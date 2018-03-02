习近平同汤加国王举行会谈

据央视网报道，中国国家主席习近平1日下午在人民大会堂北大厅举行仪式，欢迎汤加王国国王图普六世对我国进行国事访问。

欢迎仪式后，习近平主席同图普六世国王举行会谈。两国元首一致同意，在新的历史起点上，推动中汤战略伙伴关系得到新的更大发展。

习近平指出，中汤要加强高层和各级别交往，增进政治互信，继续在涉及彼此主权、领土完整、国家尊严等问题上相互理解和支持。中方深知汤加作为小岛屿发展中国家，在经济社会发展过程中面临特殊挑战，愿继续在力所能及范围内为汤方提供不附加任何政治条件的经济技术援助。中方愿同汤方加强气候变化南南合作，密切同太平洋岛国的交流合作。

图普六世表示，习近平主席是富有远见和智慧的领导人，汤加高度重视发展同中国的友好关系，由衷感谢中国政府和人民一直以来为汤加经济社会建设提供的宝贵支持和帮助。汤加坚定奉行一个中国政策。汤方愿同中方密切在贸易、基础设施建设、旅游等各领域以及“一带一路”框架下的友好合作，希望中国帮助汤加实现更大发展，应对气候变化的挑战。汤加支持深化太平洋岛国同中国的合作。

会谈后，两国元首共同见证了经济技术合作、人力资源开发、教育等领域双边合作文件的签署。双方还发表了《中华人民共和国和汤加王国联合新闻公报》。

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