美国征进口钢材关税 传剑指中国

美国总统特朗普1日下午与美国钢铁和铝业公司的高层主管进行会谈时，宣布美国将从下星期开始，向进口美国的钢材征收25％的关税、铝制品征收10％的关税，藉此保护美国国内的钢铁工业。

据自由时报报道，一些媒体分析这是美国针对中国不公平贸易所采取的报复行为，但是根据美国国际贸易局去年12月的统计，中国在美国进口钢材国家中只排名第11位，而且还有下降趋势。前10大进口国（地区）几乎都是美国的盟邦和朋友，包括台湾在内。因此，这波惩罚性关税恐伤及美国和友邦的贸易关系。

国际贸易局的统计指出，美国是全球最大钢材进口国，到去年9月为止，2017共进口2690万公吨的钢材，比2016年同期增长了20％。

全球共有110个国家和领土对美出口钢材，前10名分别是加拿大、巴西、韩国、墨西哥、俄国、土耳其、日本、台湾（占4％）、德国、印度。这些国家的进口钢材占美国进口总量的78％。与2016年同期相比，成长最快的国家是印度、俄国、台湾（成长36％）与墨西哥。日、韩对美出口都在下降。台湾也是美国最大不锈钢材产品的出口国，2017年占全美进口的13％。

根据国际贸易局去年的统计，美国目前针对钢材进口对中国采取了14项征收反倾销税的措施。特朗普表示，这些关税将维持“很长一段时间”，不针对特定国家，并且不实施配额。不过目前仍不确定是否有某些贸易伙伴能免除关税。

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