中财办副主任：金融监管体制改革两会后有结果

中国全国政协委员、中财办副主任杨伟民今早称，金融监管体制改革“两会”后会有结果。

据和讯网报道，两会召开在即，杨伟民在政协经济组驻地北京会议中心对媒体作出上述表态。在被问及金融监管模式是否效仿英国时，杨伟民表示，不会简单效仿其他国家的模式，“并不是会有一个最好的模式，只会有一个最适合一个国家的模式。”

杨伟民还回应了金融监管部门的合并问题，表示自己“不清楚”。去年以来，金融监管亟需各部门协同合作，时有消息称，现行的“一行三会”金融监管架构可能会进行调整。

曾有分析观点认为，中国金融监管的体质方向可能是仿照英国的超级央行模式，即央行下设金融管理局，以及独立的综合监管委员会。

针对地方政府隐性债务问题，杨伟民称，目前正在采取措施，要控制增量，逐步化解存量。证券时报报道，杨伟民称地方政府应该有多少钱干多少事；对于当前一些地方政府负债过重，存在债务违约风险的情况，中央政府会出台措施帮助地方政府逐步有序地化解存量债务风险。

对于弱化GDP增速目标的建议，杨伟民对一财称，目前还是要按照十八大确定的“两个翻番”的目标要求，即到2020年，实现国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番，以及城乡居民人均收入翻番。

杨伟民还提到，今年财政政策重点支持的领域是“三大攻坚战”。

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