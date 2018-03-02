九寨沟景区部分景观拟3月8日开放

3月1日，阿坝州旅游产业发展领导小组办公室宣布，按照“限区域、限流量、限时段、限方式”的原则，九寨沟景区部分景观拟于2018年3月8日对外开放，开放时间暂定一年。每日8时至17时对外开放，游客接待量控制在2000人以内，只接待旅行社团队游客，购票需实名。

据新京报报道，阿坝州旅游产业发展领导小组办公室对游览线路，票价等做了说明。该领导小组办公室称，景区实行分区域开放，开放区域为沟口经诺日朗瀑布至长海，扎如沟的扎如寺及日则沟的镜海。其中，长海、五彩池、镜海、诺日朗瀑布、树正群海、双龙海瀑布、扎如寺等景观原则上为步行游览区。游客乘坐观光车游览，实行“原车原回”运行模式，即游客在游览完一处景点后乘坐原车前往下一处景点游览，直至游览结束。

同时，九寨沟景区门、车票实行优惠政策。景区门票旺季(4月1日至11月15日)110元/张，淡季(3月8日至3月31日、11月16日至12月31日)40元/张。景区观光车票90元/张(不分淡旺季)。特殊人群按照国家政策享受门票优惠或免票政策(不含观光车票)。

2017年，8月8日九寨沟地震发生后，九寨沟景区部分景观损毁严重，著名景点火花海决口消失。去年底，四川省政府发布《“8·8”九寨沟地震灾后恢复重建5个专项实施方案》，分别给出生态环境修复保护、地质灾害防治、景区恢复提升和产业发展、基础设施和公共服务重建、城乡住房恢复重建的时间表和路线图。



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