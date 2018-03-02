印度政府：与中国关系进入敏感期 不要参加达赖所有活动

印度政府日前发出通知表示，与中国关系近期非常敏感，要避开参加达赖喇嘛的活动。

据人民日报转引印度快报3月2日报道，印度政府内阁秘书辛哈在给秘书和政府部门负责人的指示中表示，不要参加达赖喇嘛相关纪念活动。

鉴于与流亡藏人立场不同寻常的背景，印度政府强调这是与中国关系敏感时刻，为此通知要求印度政府“高级领导人”和“政府工作人员”，要远离流亡藏人计划在3月底和4月初举行的流亡藏人领导层流亡印度60周年纪念活动。

印度外交部长秘书顾凯杰向内阁秘书辛哈发出的这份说明标准日期为2月22日，四天后，辛哈向印度政府高级领导人和政府工作人员发出上述指示，指出参加该活动不可取。辛哈在指示中表示，参加这些活动“应该不鼓励”，因此，“要求你们要确保在这个问题上采取适当行动。”并引用顾凯杰的话说，这是个敏感的话题。

顾凯杰曾要求辛哈发布“为印度政府各部和邦政府提供咨询意见的保密通报”，不要接受任何邀请或参加拟议的活动。外交部在说明中表示，这包括4月1日“西藏流亡政府”在新德里体育中心组织一个名为“谢谢印度”的大型公共活动。达赖喇嘛还计划邀请一些印度政要。此外，还会在新德里和其他地方举行更多活动。



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