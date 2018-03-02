中国乡村游成为旅游产业重要增长极

大年初五，云南省澜沧县一个叫老达保的山寨里艳阳高照、歌声嘹亮。上百名村民在寨子中央的舞台上手抱吉他、载歌载舞，来自各地的游客把舞台围得满满当当，整个寨子洋溢着欢快的节日气息。

据经济参考报报道，以春节为重要节点，中国各地乡村旅游发展如火如荼。尤其是以甘肃、云南、西藏等为代表的边疆及少数民族地区，极具特色的乡村生活吸引了众多的旅游者，乡村旅游也成为旅游产业重要增长极。

甘肃省近日印发《关于加快乡村旅游发展的意见》，要求各级政府和相关部门依托不同地区的区位条件、特色资源和市场需求，打造景区依托型、田园观光型、休闲度假养生型、古镇古村落型、农耕民俗体验型等类型的乡村旅游产品，扶持建设一批生态良好、基础完善、特色鲜明的旅游示范村和专业村，引导发展以“吃农家饭、住农家院、摘农家果、干农家活”为主要内容的农(牧)家乐。

到2020年，甘肃省将新创建10个全国休闲农业与乡村旅游示范县、10个达到国家4A级景区标准的田园综合体、100个达到国家3A级景区标准的乡村旅游景区或度假区，累计建成乡村旅游专业村1000个、品牌农家乐20000户，吸纳农村50万劳动力就业。乡村旅游接待人数年增长25%以上，超过1亿人次；乡村旅游综合收入年增长30%以上，力争达到300亿元。



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