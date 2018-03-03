中国外交部就刘鹤访美有关情况答问

中国外交部发言人华春莹2日回答记者提问时称，3月1日下午，正在美国访问的中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤同美国财政部长姆努钦、白宫国家经济委员会主任科恩、贸易代表莱特希泽举行了建设性、有益的磋商。

据中新社报道，在当日的例行记者会上，有记者提问，据报道，中共中央政治局委员、中央财办主任刘鹤3月1日会见了美国总统主要经济助手，请你介绍有关情况。

华春莹表示，3月1日下午，正在美国访问的中共中央政治局委员、中央财经领导小组办公室主任刘鹤同美国财政部长姆努钦、白宫国家经济委员会主任科恩、贸易代表莱特希泽举行了建设性、有益的磋商。“双方就双边经贸关系中最主要的问题进行了坦诚交流，为下一步深入合作创造了必要条件。”

另有记者问，就在刘鹤主任访美时，美方透露将对进口钢铁和铝制品征收高额关税。许多其他国家已经对此表示不满。中方对此有何回应？

华春莹说，关于记者提到美方有关调查和贸易救济措施，中方已经多次表明了立场。近日中国商务部贸易救济调查局局长王贺军表示，美方已对大多数进口钢铁和铝产品采取了上百起的双反措施，对国内产品提供了过度的保护。

华春莹指出，近年来全球经济复苏乏力，各国钢铁和铝产业面临困境。当前全球经济复苏基础仍不稳固，各国应共同面对，合作探讨解决之道，而不应该以邻为壑，单方面采取贸易限制措施。中方敦促美方克制使用贸易保护工具，遵守多边贸易规则，为国际经济贸易秩序作出积极贡献。

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