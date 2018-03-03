人大代表：建议将幼儿教育纳入义务教育阶段

据澎湃新闻报道，近日，中国全国人大代表、广东国鼎律师事务所主任朱列玉在接受澎湃新闻采访时说，“有心生”却“无人带”已经成为阻碍“全面二孩”政策实施的现实阻碍之一，通过国家的大力扶持，使幼儿教育成为所有家庭可以普遍享有的配套基础设施，可以使二孩政策得到有效执行。在即将召开的十三届全国人大一次会议上，他将提交《关于把幼儿教育纳入义务教育阶段的建议》。

朱列玉说，2017年，来自国家卫计委的调查显示，六成人放弃生二孩源于孩子无人照料。他认为，由于幼儿教育不属于国家义务教育体系的组成部分，因而财政补贴相对较少，也由此导致幼儿教育收费相对较高。另外，母亲放弃工作、全职看护小孩在现阶段对大部分家庭来说不太现实，很多家庭面临老人年事已高、无力照顾孙辈二孩的情况。

他说，上述矛盾的解决，可以通过国家的大力扶持，让幼儿教育成为义务教育的组成部分之一，使幼儿教育成为所有家庭可以普遍享有的配套基础设施，这有利于二孩政策得到真正的有效执行。

朱列玉认为，将幼儿教育纳入义务教育有利于补上义务教育的短板。“落实义务教育有利于统筹教育资源的均衡发展，有利于保障教育质量和统一教育标准，有利于发挥政府的资源优势，推动幼儿教育的普及，实现幼儿教育的规范化管理。”

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