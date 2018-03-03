冷空气将影响中国大部地区 黑龙江等地有较强降雪

据中国中央气象台消息，3日至5日，冷空气自西向东继续影响中国大部地区，新疆中南部、西北地区东部以及中东部大部地区气温下降4～8℃，局地降温幅度达10℃以上。3日，内蒙古东部和东北地区中北部将出现明显降雪，其中，吉林中北部、黑龙江南部等地有大雪或雨夹雪，局地暴雪(10～16毫米)。

据中新网报道，昨日，新疆北部、内蒙古东北部、黑龙江西北部等地部分地区降小到中雪，新疆伊宁、沙湾等地降大雪；湖北南部、安徽东南部、江西北部、浙江北部等地出现中到大雨，局地降暴雨。

今晨，河南中部和南部、湖北中部、安徽西南部及重庆中部等地部分地区有大雾，局地能见度不足200米。

3日，内蒙古东部和东北地区中北部将出现明显降雪，其中，吉林中北部、黑龙江南部等地有大雪或雨夹雪，局地暴雪(10～16毫米)。上述地区新增积雪深度2～6厘米，局地可达8～12厘米。

3日至5日，冷空气自西向东继续影响中国大部地区，其中3日，冷空气主要影响西北地区、内蒙古等地；4～5日，主要影响中国中东部地区。受其影响，新疆、西北地区东部、淮河以北大部分地区有4～6级偏北风，南疆盆地、内蒙古中西部等地的局部地区有扬沙或浮尘天气；新疆中南部、西北地区东部以及中东部大部地区气温下降4～8℃，局地降温幅度达10℃以上。

3日至5日，南方地区多阴雨天气。其中，3日夜间至5日，黄淮、江汉、江淮、江南、华南等地的部分地区有中到大雨，局地暴雨，上述部分地区并将伴有短时强降水、雷雨大风等强对流天气。

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