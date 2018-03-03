中国民航局：航班时刻管理新规将于4月实施

为进一步推动航班时刻资源配置的公平、高效、竞争和廉政，促进航班运行的正常有序，深入推进民航业供给侧结构性改革，中国民航局近日印发《民航航班时刻管理办法》，将于2018年4月1日起实施。

据北京日报报道，在航班时刻配置上，《办法》实现了由定性管理向定量管理的重大创新转变。具体而言，航空企业配置基数以航空承运人上一个同航季的航班时刻执行率监管记录、航班正常性监管记录、滥用航班时刻监管记录、航空安全水平监管记录的加权平均来确定，有明确的可操作标准。

随着民航班机成为大众出行工具，大型枢纽机场时刻资源的供需关系日渐紧张。2015年10月，民航局发布《航班时刻资源市场配置改革试点方案》，启动航班时刻资源市场配置改革试点工作。广州白云机场开展以“时刻拍卖”为模式的初级市场改革试点，上海浦东机场开展以“时刻抽签+使用费”为模式的初级市场改革试点，当年5.5亿元时刻拍卖收入和时刻使用费收入全部纳入国库。同时，以市场配置方式获得的航班时刻，允许航空公司在次级市场通过交换、转让、出租、出售等方式进行交易。

即将实施的《民航航班时刻管理办法》，是上述改革试点的经验梳理和完善。总体来看，全国机场航班时刻总量供需基本平衡，但高密度机场需求远大于供给、中小机场供给高于需求的供需矛盾突出，《办法》修订从政策规则上进一步引导航空公司机队科学合理布局，提高中小机场的资源利用效率，促进国际地区飞行、干线飞行、支线飞行的协调发展，努力促进国家航线网的科学布局。

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