深大校长建议粤港澳合作建湾区联合大学

深圳大学校长李清泉是在深全国人大代表中唯一一名教育界人士。首次参加全国两会，李清泉关注粤港澳大湾区的高等教育发展问题。

据深圳特区报报道，在接受媒体记者采访时，李清泉建议，在中央政府支持下，粤港澳合作创建一所“湾区联合大学”，在“一国两制”的框架下，突破高等教育交流合作的体制壁垒，推动大湾区高等教育协同发展与跨越式发展。

2012年出任深圳大学校长的李清泉已经从事了近20年的大学管理工作。他说，作为一名来自高等教育领域的全国人大代表，自己有责任从体制机制层面为国家的教育事业发展献计献策，“这次全国两会，我提出的《关于创建湾区联合大学 推动粤港澳高等教育协同发展的建议》，就是根据自己这几年在深圳大学工作的经验，以及与粤港澳三地各大学相关人士交流讨论而形成的”。

在李清泉看来，创建“湾区联合大学”除了能够促进强化湾区各高校之间的交流与合作，还能够充分利用粤港澳三地各自政策和制度优势，在现代大学制度建设、高等教育国际化等领域先行先试，在“一国两制”的框架下，突破合作办学中涉及的管理体制、办学体制、投资体制、招生制度等方面的限制，为区域高等教育合作与协同发展探索中国方案，创造先进范式。

对“湾区联合大学”的定位，李清泉认为，它是一所由中央政府授权，粤港澳三地政府和大学合作创办，社会广泛参与，以一定实体校园和运行机构为依托，跨区域、多校园、跨学科、综合性、国际化的联合大学。

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