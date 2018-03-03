震后游花莲 马英九：灾后重建需要的还有人潮

台湾前总统马英九今天搭火车到花莲旅游，他说，这次走访太鲁阁、七星潭几个在地知名景点，希望带动观光人潮，让更多民众到花莲来，为花莲观光略尽棉薄之力，毕竟灾后重建需要的不只是捐款，更重要的是人潮，才能让花莲早日恢复正常。

据台湾联合新闻网报道，马英九今早穿着最近相当流行的KMT帽T，一身轻装抵达太鲁阁国家公园，先走景色优美砂卡礑步道，接着到燕子口步道、布洛湾环流丘步道，中午在布洛湾山月村用餐，下午接着到这次受灾的七星潭海边赏景，晚上计划逛东大门夜市。

在砂卡礑步道时，马英九仔细听取太鲁阁国家公园管理处人员解说，并盛赞太鲁阁峡谷风景之美，在台湾不是第一就是第二，一路上也遇到不少热情民众要求合影；来自新北市的陈姓游客一家人直呼“怎么那么巧”，惊喜与马英九拍照。

马英九说，自己高中时曾到太鲁阁一游，大感惊奇，后来有机会到美国，看到大峡谷，觉得是非常有趣的对比，大峡谷是雄，太鲁阁是奇，东西辉映，都是人间极品。

“花莲很值得来”他大力推销花莲观光，强调震后的花莲很安全，相对来说消费一点都不贵，没有来过的都应该来走一走。有媒体问他对国民党要推蒋万安选台北市长的看法，他打趣说“推蒋万安到花莲来好了”，不忘藉机再为花莲观光宣传。

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