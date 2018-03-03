日媒：日本政府着手协调李克强正式访日 拟安排与天皇会面

多名日本政府消息人士透露，关于预计配合日中韩首脑会谈而访日的中国国务院总理李克强，政府2日着手协调拟将其作为重要宾客进行接待。此举旨在向中方展现改善日中关系的意愿。最有力的方案是将李克强定位为规格仅次于“国宾”和“公宾”的“正式工作访问宾客”，并在日程中加入与天皇的会面。关于日中韩会谈，政府正就5月举行向中韩两国征询意向。

据日本共同社报道，日本首相安倍晋三将李克强访日视作实现中国国家主席习近平以国宾身份访日的重要步骤，将加快接待准备工作。

中国政要最后一次正式访日是2010年5月时任国务院总理温家宝。中国以2012年9月野田政府把尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）国有化为由，对日态度转为强硬，之后访问陷入中断。

日本政府设想的逗留时间约为三天两晚。安倍打算安排与李克强举行正式会谈，并主办晚宴。据外交消息人士透露，政府日前向中方表达了希望李克强在日期间访问地方以加深对日理解的想法。2月下旬到访北京并与国务委员杨洁篪会谈的日本国家安全保障局局长谷内正太郎也可能强调了上述意向。

据日中关系消息人士称，中国驻日大使程永华2月下旬向自民党干部表示，如能实现正式访问，对两国关系而言具有重大意义，流露出期待感。

然而日中韩会谈日程由于中方的原因，目前尚未确定。李克强在日的逗留时间也未敲定，日中之间的协调也可能遇到困难。

日方计划将与李克强一同出席日中韩会谈的韩国总统文在寅的访日定位为非正式访问，不作为宾客身份进行接待。据分析背后原因可能是双方围绕慰安妇问题的对立。

免费阅读30天