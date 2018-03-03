台行政院长：和大陆和平对话立场不变

台湾行政院长赖清德今出席“东亚和平论坛”致词时表示，总统蔡英文多次宣示，对中国大陆善意不变、承诺不变、不会走回对抗的老路，也不会在压力下屈服，台湾希望能跟大陆和平对话、交流、促进两岸和平发展，这样的立场不会改变。

据台湾中时电子报报道，赖清德还强调，台湾是个“主权独立的国家”，也是印度、太平洋区域范围内重要的一员，在经济发展上台湾责无旁贷、会贡献力量，促进这区域的经济发展。因此蔡英文一上任就提出新南向政策，希望跟东南亚国家互相合作、彼此交流促进发展。

赖清德今天出席“东亚和平论坛”，他致词时指出，亚洲在国际地位越来越重要，安全挑战上，亚洲重要性值得国际重视，有朝鲜核弹试射、中国大陆在东海及南海扩军，战机及战舰频繁出入东海，还片面启动M503航线，严重冲击两岸和平的现状，值得世界关注，亚洲是经济经经向荣，安全是步步危机。

他说，亚洲在经济面向上，在全球上扮演举足轻重的地位。但另一方面从安全战略上，也值得重视。

他强调，在安全面向而言，台湾也致力于亚洲区域的和平发展，一方面台湾会在国防武力上增加经费，跟亚洲国家共同捍卫区域和平。第二也会全力支持联合国对朝鲜的经济制裁，希望朝鲜所以引起的朝鲜半岛危机早日和平解决，不至于引起动荡。

他表示，期待经由大家共襄盛举、集中智慧，提出有效的方法共同解决日益严重的亚洲危机，让这个区域的人民可以在这和平生存。

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