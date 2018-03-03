政协提案：为彰显华夏精神 领导人出席传统文化场合穿汉服

全国政协会议今午开幕，不少政协委员会提出不同提案。在台湾出生、16岁移居香港的新任全国台联组别全国政协委员凌友诗，认为中国人平时“穿西服几乎一统天下，民族特征淡化”，提出由国家领导人带头，因应场合穿着汉服、唐装、中山装和西装，以“重拾文化自信，彰显我现代泱泱大国之风范”。

据香港明报报道，凌友诗指，现时中国除少数民族外，整个民族主体的礼仪与着装，“不够规范，平时和参加仪典未能区分，穿西服几乎一统天下，民族特征淡化”。她因此建议国家领导人，正式规范出席不同场合仪典的着装，“俾令上行下效，重拾文化自信，彰显我现代泱泱大国之风范”，认为这有利于复归传统文化和巩固新中国社会主义文化，“有利于中华民族的伟大复兴”。

凌友诗在提案中具体建议，领导人出席与传统文化相关的场合或节庆，包括中秋、清明等节日、廿四节气、传统国礼和婚、冠、丧、祭四礼时，应穿汉服、唐装，以表示对民族传统的尊重，彰显华夏崇礼尚文的精神，展示国家领导人带领全民建立历史意识、文化意识的决心。

至于外交活动、国际交往场合和非节日性国家会议，凌友诗则建议，国家领导人可穿西装出席。

资料显示，凌友诗是香港大学政治哲学博士，曾任香港特区政府中央政策组高级研究主任，现任中文大学当代中国文化研究中心荣誉研究员，及中国政法大学台湾法研究中心特邀研究员，历任第九、十、十一届福建省政协委员，第十二届全国妇联执委，和全国港澳研究会理事。

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