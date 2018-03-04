两会代表委员热议个税话题 董明珠建议起征点提高至1万

个人所得税话题成为本次“两会”代表委员关注的内容，其中，格力电器董事长董明珠提议将起征点提高至1万（人民币，下同）。

全国工商联向政协提出的《关于进一步推进税制改革的提案》，建议个税起征点（严格说应该叫免征额）从目前的3500元提升至7000元，并提高个人自行纳税申报起征点，由目前12万元再提升至24万元。降低个人所得税最高边际税率，建议从3%~45%降至3%~30%以下。

全国人大代表、格力电器董事长董明珠3日在广东代表团驻地接受上证报记者采访时表示，此次两会关注的问题包括发展制造业、提高个税起征点、教育和政府对于“中国创新”的支持等。她建议将个税起征点提高至1万元。

另据北京青年报报道，全国人大代表、著名编剧赵冬苓指出，很多人希望个税起征点从1万元起步。不管最终定了多少，现在的起征点肯定是太低了。现行的个人所得税法，很多复杂的问题都不能涵盖，接下来改革的关键是如何提高立法质量。

全国政协委员、中国财政科学研究院院长刘尚希则指出，个税改革不单是起征点问题，优化税收结构比减少个税更重要。作为调节收入的税收，公平至关重要。现在学界提出了一个“优税”的思路，要优化税收的结构和规模，优化税收制度和税负结构，为企业营造一个更优的公平税收环境。这比减一点税收更重要。

全国人大代表、上海财经大学公共经济与管理学院院长、教授刘小兵指出，想要降低低收入人群的税收负担，不应该紧盯着个人所得税，而是要盯牢间接税，其中又以增值税最大。“营改增”之后，增值税要占到整个间接税的一半以上。所以，如果能把增值税的税率降下来，意味着所有的商品劳务的价格都能降下来，那么，低收入人群也会因此得益。

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