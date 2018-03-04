传主教任命有共识 天主教爱国会副主席称“好事”

中梵关系日趋好转，盛传有关主教任命问题的架构协议已经准备就绪，几个月内就可以签署。政协开幕式结束后，不获教廷承认的的中国天主教爱国会副主席雷世银对媒体表示：“这是好事，非常好的事。不是好事不会做，做的都是好事。”中国天主教主教团副主席詹思禄也说，希望尽早促进中梵建交。

据星岛日报报道，内地约估计有1200万天主教徒，各地主教有“公开”及“地下”之分，前者是经官方爱国会认可的，后者则拒绝接受爱国会领导，但获罗马教廷承认。中国自1958年起自选自圣主教，引起教廷不满。

梵蒂冈高层人士上月向外电透露，根据教廷与北京之间有关主教任命的框架协议，7名由官方任命的主教只要得到教宗的大赦，就能够成为中梵均承认的合法主教；获教廷支持的“地下主教”则会让位或转任辅理主教。

同时还兼任四川省天主教爱国会主席、乐山市天主教爱国会主席的雷世银在两会上表示，未来中梵关系将“朝着大家期望，对国家、对世界和平有利的方向走，对中国的天主教徒肯定有好的影响”。他说，如果中梵建交，对中国在国际的影响，以及宗教政策的贯彻都有好处，天主教亦可以更正常地在内地开展教会工作。

被问到地下教会对中梵建交会否有大的反弹，雷世银说，对方应该会理解政府和教宗的意愿、思想和目标任务。对于外界指他曾被教廷“绝罚”（逐出教会），雷世银否认自己被“绝罚”，又叫记者不要提问敏感议题，要报道好的、正面的事。

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