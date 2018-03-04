俞正声最后一次政协工作报告神情轻松 习近平全程正襟危坐

中国全国政协本次年会昨天下午在人民大会堂开幕，即将卸任的本届主席俞正声做任内的最后一次工作报告。他在报告完毕后，在全场掌声中神情自在地回到座位。

从现场观察，俞正声坐下后与中国国务院总理李克强微笑交谈，之后显得更为轻松。

在开幕式上，中共总书记习近平几乎全程正襟危坐，不时翻阅报告；李克强则多数时间在认真阅读报告。

即将出任新一届全国政协主席的中共政治局常委汪洋，昨天第一次主持大会，显得中规中矩。他昨天并未与俞正声有任何互动。

昨天的开幕式，是中共政治局在十九大之后首次集体亮相。除了前去美国华盛顿为中美贸易摩擦“灭火”的中共中央财经领导小组办公室主任刘鹤之外，全体政治局委员昨天均出席会议。

他们在主席台上的一举一动都在镁光灯下被放大。在中共十九大后没有继续出任党内任何职务的中国国家副主席李源潮，气色看来不错，翻阅报告期间不时在文件上做笔记。

此前盛传被查的中国中央军委副主席范长龙，在开幕式上专心阅读报告。

俞正声约一小时的报告结束后，中国全国政协副主席万钢发表关于提案工作情况的报告。现场专注度瞬间大跌，一些人离场，不少记者也开始撤退。

散会时，习近平与李克强、俞正声讲了几句话，然后就快步转身离开。这时，主席台上的主席团成员大多留在原位，并没有争相与习近平互动。

香港《星岛日报》今天引述采访多年两会的资深记者说，进入“习核心”的新时代，两会也有了“新秩序”，委员们似乎更懂得“规矩”了。

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