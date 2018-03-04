张业遂：中国不输出中国模式，但愿意讨论分享发展经验

（早报讯）中国全国人大会议发言人张业遂说，中国不输出中国模式，但如果一些国家对中国发展的经验和做法感兴趣，“我们愿意讨论、分享，但绝不会强加于人”。

针对《联合早报》记者今早在十三届全国人大一次会议新闻发布会上关于中国是否要输出中国模式、改变现有国际秩序的提问，张业遂说，世界上没有放之四海而皆准的模式，各国都需要独立自主地根据本国的国情来探索符合本国国情的发展道路。

张业遂强调，中国始终不渝走和平发展道路、始终不渝奉行互利共赢的开通战略，坚持在和平共处五项原则基础上发展同世界各国的友好合作。

他说，中国既不输入外国模式，也不输出中国模式，不会要求别国复制中国的做法，“当然，如果有一些国家对中国发展的经验和做法感兴趣，我们愿意同他们讨论、分享，但绝不会强加于人。”

张业遂也强调，中国的发展有利于世界的和平稳定与繁荣，中国通过自身的发展，给世界的发展提供了更多的机遇，特别是为世界经济增长、国际贸易的发展和全球减贫事业做出了重要的贡献。

针对国际秩序问题，张业遂重申，中国不是要推倒重来、搞颠覆替代，而是要坚持做国际秩序的维护者和建设者。

他说：“我们积极维护的是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际规则，推动改革的是不适应时代发展和不符合各国共同愿望的国际秩序。”

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