广州明珠湾大桥开建 南沙半小时抵港

3日，中国桥梁界广为关注的广州明珠湾大桥开工。建成后，广州南沙将与该市主城区、广州南站、香港国际机场、深圳宝安国际机场形成高速交通走廊，半小时便能直达大湾区主要城市中心区。

据文汇网报道，作为广州融入粤港澳大湾区的重大交通枢纽核心控制工程，该项目估算总投资47.2亿元(人民币，下同)。大桥主跨436米，创世界同类桥梁─三主桁钢桁拱双层世界最大跨纪录，预计于2021年8月建成通车。

据负责设计施工总承包的中国铁建大桥工程局集团介绍，该大桥项目位于广州市南沙区，主线全长约7.774公里，主要工程包括明珠湾大桥、跨河涌中桥、下穿南沙港铁路隧道等系列工程。

最新公布的《广州市城市总体规划(2017-2035)》草案显示，南沙区作为广州的城市副中心与功能完整的滨海新城，也是广州面向粤港澳大湾区重要的门户。为强化南沙大湾区交通中心功能，规划提出要推进南沙枢纽站规划建设和提升庆盛站综合交通服务能力。

其中，明珠湾大桥位于南沙地区明珠湾综合服务区，跨越龙穴南水道，其西接地势平坦的万顷沙，东至山岭微丘的南沙岛，北望横沥生态农业旅游度假区，南临广州市总体战略目标“三大港”中的海港建设区。

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