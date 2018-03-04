中国新一代空间科学卫星 深空探测能力将提升100倍

据中国科学院高能物理研究所官网消息，3月2日，中科院启动了中国新一代空间科学卫星——增强型X射线时变与偏振空间天文台（英文简称“eXTP”）背景型号项目，启动会在中科院国家空间科学中心举行。

该空间科学卫星有望于2025年前后发射运行，并在此后10年间成为该领域国际领先的旗舰级X射线空间天文台。

央视新闻报道称，增强型X射线时变与偏振空间天文台，是中国首个空间天文望远镜“慧眼”卫星的继任者，设计寿命由“慧眼”卫星的4年提高到了10年以上。

由于采用独特的方式、集合了4组具有不同观测能力的X射线望远镜，包括能谱测量X射线聚焦望远镜阵列（SFA）、偏振测量X射线聚焦望远镜阵列（PFA）、大面积X射线准直望远镜（LAD）和广角监视器（WFM），该卫星具备全新的多参数同时观测能力，综合性能也将有一个数量级的提高，超越“慧眼”卫星探测能力的100多倍。

eXTP是由中国科学家发起和主导的重大国际合作空间科学项目，合作组成员来自中国、意大利、德国、西班牙、英国、法国、荷兰、瑞士等20多个国家、地区和组织的100多个研究单位。

中科院高能物理研究所官网介绍，该空间科学卫星预计将于2025年前后发射，有望推动中国空间X射线天文学进入国际领先行列，成为在2025-2035年间在该领域国际领先的旗舰级X射线空间天文台。

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