张业遂： 基于错误判断制定政策 将带来中美“都不愿意看到的后果”

（早报讯）中国全国人大会议发言人张业遂说，中国不想同美国打贸易战，但中国“绝不会坐视”其利益受到损害。

他警告，基于错误判断或假设来制定政策，将会损害中美两国关系，“带来双方都不愿意看到的后果”。

张业遂今早在十三届全国人大一次会议新闻发布会上，回答美国CNN记者就中美关系的提问。

他说，去年中美双边贸易额超过5800亿美元，存在一些磨擦不足为怪。此外，两国的社会制度、历史文化和发展阶段有别，双方在一些问题上存在不同看法甚至分歧也是正常的。

但张业遂说：“这些不同、分歧并不必然导致对抗。关键是双方要客观准确地看待对方的战略意图，把握好两国关系的发展方向。”

“如果基于错误的判断或假设来制定政策，将会损害两国关系，带来双方都不愿意看到的后果。”

另一方面，中央财经领导小组办公室主任刘鹤目前正在美国访问，有美媒报道，刘鹤与多名美国官员的会晤进行得很困难，中国热切希望能够重启中美全面经济对话，但刘鹤未能争取到美国同意这么做。

张业遂昨天说，过去两天中美双方就两国经贸问题举行了磋商，双方同意近期继续在北京就有关问题进行沟通，为两国下一步深入合作创造条件。

他重申，处理经贸摩擦的正确办法，应该是对彼此开放市场，做大合作的蛋糕，“通过对话协商找到双方都能接受的解决方案”。

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