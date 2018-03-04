大陆大妈抢黄金台湾人抢卫生纸 郝龙斌：民进党执政不力

国民党基隆市长参选人尘埃落定，今天基隆市党部举行基层小组长教育训练，为年底选战暖身，国民党副主席郝龙斌，市长提名参选人谢立功，及议长宋玮莉都到场，郝宋都呼吁小组长们支持谢立功，把政权赢回来。

据联合新闻网报道，郝龙斌指出，最近卫生纸抢购事件，不只造成台湾民众对民生必须品的恐慌，更严重的事，这件事成了国际笑话。

郝龙斌说，昨天有人传给他一个短片，“大陆大妈抢黄金，台湾人民抢卫生纸”，他看完非常难过，台湾的民主素养、经济水准绝对比大陆好，但今天被人家这样取笑，就因为民进党执政不力。

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