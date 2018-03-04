王岐山亮相人大会议主席团名单 栗战书当选主席团常务主席

（早报讯）人称“打虎队长”的中共前政治局常委、前中纪委书记王岐山亮相本次中国人大会议主席团名单，大大增加他出任中国国家副主席的可能性。

王岐山在去年10月的中共十九大后卸下党职，今年1月底在湖南当选新一届中国全国人大代表。

根据新华社消息，本届人大会议今天上午举行预备会议，选举产生会议主席团和秘书长，通过了大会议程。十二届全国人大常委会委员长张德江主持会议。

中共政治局常委栗战书当选本次会议主席团常务主席，他出任新一届人大委员长基本没有悬念。

会议主席团的其他常务主席还包括：陈希、王晨、曹建明、张春贤、沈跃跃（女）、吉炳轩、艾力更·依明巴海（维吾尔族）、万鄂湘和陈竺。

主席团（190人，按姓名笔划为序）：

丁仲礼 丁薛祥 乃依木·亚森（维吾尔族） 于伟国 万卫星 万鄂湘 习近平 马伟明 马逢国 王东明 王东峰 王光亚 王刚 王志民 王岐山 王沪宁 王国生 王砚蒙（女，傣族） 王宪魁 王勇 王勇超 王晨 王银香（女） 王毅 支月英（女） 尤权 车俊 巴音朝鲁（蒙古族） 邓丽（女） 邓凯 艾力更·依明巴海（维吾尔族） 左中一 石泰峰 布小林（女，蒙古族） 旦正草（女，藏族） 叶诗文（女） 史大刚 白玛赤林（藏族） 白春礼（满族） 丛斌 冯淑玲（女，满族） 吉狄马加（彝族） 吉炳轩 吕世明 朱国萍（女） 向巧（女，苗族） 刘艺良 刘远坤（苗族） 刘昆 刘海星 刘家义 刘赐贵 刘鹤 齐玉 江天亮（土家族） 许为钢 许立荣 许宁生 许其亮 孙志刚 孙春兰（女） 苏嘎尔布（彝族） 杜家毫 杜德印 李飞 李飞跃（侗族） 李玉妹（女） 李伟 李纪恒 李克强 李作成 李希 李学勇 李钺锋 李家俊 李鸿（女） 李鸿忠 李斌 李强 李锦斌 李静海 杨洁篪 杨洪波（白族） 杨振武 杨晓渡 杨蓉（女） 肖开提·依明（维吾尔族） 肖怀远 肖捷 吴月（女，黎族） 吴玉良 吴英杰 邱勇 何健忠 何毅亭 邹晓东 冷溶 汪其德 汪洋 汪鸿雁（女） 沙沨（女，回族） 沈春耀 沈跃跃（女） 张又侠 张少琴 张升民 张平 张业遂 张庆伟 张军 张志军 张轩（女） 张伯军 张春贤 张晓明 张毅 陆东福 陈全国 陈求发（苗族） 陈希 陈武（壮族） 陈竺 陈敏尔 陈锡文 陈豪 武维华 苗华 林建华 林铎 罗保铭 罗萍（女，哈尼族） 罗毅（布依族） 周强 郑军里（瑶族） 郑奎城 郑晓松 降巴克珠（藏族） 赵龙虎（朝鲜族） 赵乐际 赵克志 赵宪庚 赵贺 郝明金 胡和平 胡春华 咸辉（女，回族） 哈尼巴提·沙布开（哈萨克族） 段春华 信春鹰（女） 娄勤俭 洛桑江村（藏族） 姚建年 贺一诚 骆惠宁 袁驷 栗战书 夏伟东 徐延豪 徐绍史 徐留平 殷一璀（女） 高红卫 高虎城 郭声琨 黄久生 黄龙云 黄志贤 黄坤明 黄路生 曹建明 曹鸿鸣 雪克来提·扎克尔（维吾尔族） 康志军 鹿心社 彭清华 董中原 蒋超良 韩正 韩立平 傅莹（女，蒙古族） 谢伏瞻 谢经荣 嘉木样·洛桑久美·图丹却吉尼玛（藏族） 赫捷 蔡达峰 蔡奇 廖晓军 谭耀宗 魏凤和 魏后凯

秘书长：王晨

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