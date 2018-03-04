南昌机场天花板被暴风雨掀翻

多名中国网民发布的视频显示，今天（4日）下午4时左右，南昌昌北机场屋顶在大风天气中被暴风雨掀翻，有疑似装饰板材的条状物掉落。

据澎湃新闻报道，随后，南昌气象台、中央气象台等官方微博均转发视频，并在配文中提及“昌北机场测到的最大雷雨大风为37米/秒！”的信息。

下午5时33分，微博认证为江西省机场集团公司官方微博的“@江西机场集团”发布公告，指3月4日下午3时30分，南昌昌北国际机场突遇大风天气，阵风超每秒30米，T2航站楼入口区域部分屋檐装饰材料被大风吹下，现场无人员伤亡。

上述公告称，机场已对航站楼出发厅出入口进行管控，进出港旅客均改为由到达厅进入航站楼。

该微博也称，大风期间南昌机场所有航班、保障车辆、人员停止保障活动。期间有两个进港航班备降，一个进港航班返航，下午4时16分南昌飞兰州9c8649航班顺利起飞，目前南昌机场已恢复航班运行保障。

澎湃指出，南昌市气象局官方微博今天下午2时许发布大风蓝色预警信号：预计未来24小时内，南昌市江湖水面和平原河谷地区阵风将达七至八级，提醒请注意防范。

中央气象台官方微博也在转发上述机场事件视频时，配文称：“南昌昌北机场的雷雨大风，昌北机场测到的最大雷雨大风为37米/秒！”

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