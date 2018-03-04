新华社发布三中全会决定全文

（早报讯）中国官方通讯社新华社今晚全文发布中共十九届三中全会上周审议并通过的《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》（简称《决定》）。

全文长约一万多字的《决定》指出，当前的中共和国家机构设置和职能配置方面有十大问题，包括一些领域的中共机构设置和职能配置还不够健全有力，保障中共的全面领导、推进全面从严治党的体制机制有待完善；一些领域党政机构重叠、职责交叉、权责脱节问题比较突出；一些政府机构设置和职责划分不够科学，职责缺位和效能不高问题凸显，政府职能转变还不到位。

其他问题包括：一些领域中央和地方机构职能上下一般粗，权责划分不尽合理；基层机构设置和权力配置有待完善，组织群众、服务群众能力需要进一步提高；军民融合发展水平有待提高；群团组织政治性、先进性、群众性需要增强；事业单位定位不准、职能不清、效率不高等问题依然存在；一些领域权力运行制约和监督机制不够完善，滥用职权、以权谋私等问题仍然存在；机构编制科学化、规范化、法定化相对滞后，机构编制管理方式有待改进。

《决定》认为这些问题必须抓紧解决，为此要求优化政府机构设置和职能配置、统筹党政军群机构改革、合理设置地方机构、推进机构编制法定化等。

《决定》强调，深化机构改革必须遵循的首要原则是“坚持党的全面领导”，“确保党的领导全覆盖”。

同样在三中全会通过的《深化党和国家机构改革方案》，其部分内容，也就是有关国家机构改革的内容，将在本次人大会议审议通过。外界预计，改革方案的具体内容将在人大会议决定国务院组成人员之前公布。

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