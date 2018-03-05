江西遭罕见大范围强对流天气袭击 昌北国际机场受损

赣北赣中昨天（4日）下午，自西向东出现大范围强对流天气，局地出现13级阵风和冰雹。南昌昌北国际机场T2航站楼部分屋檐装饰材料被大风吹下，部分航班返航或备降。

中新社引述江西省气象台透露，昨午12时至18时，赣北赣中有74县（市）出现雷阵雨，庐山市、安义、万载、永修、峡江、新干、莲花等56县（市）伴有八级以上阵风，以庐山市13级为最大。

气象专家称，此次八级以上阵风覆盖范围之广，为江西省有完整气象记录以来历史罕见。

南昌市区昨天出现强风，将道旁数棵碗口粗的树木吹折，部分主干道一片狼藉。另据了解，强风将南昌市数块广告牌吹到，有车辆受损报告。

江西机场集团方面的消息则称，昨午3时30分，南昌昌北国际机场突遇大风天气，阵风超过每秒30米，T2航站楼入口区域部分屋檐装饰材料被大风吹下，航站楼主体结构未受影响，现场无人员伤亡。

机场已对航站楼出发厅出入口进行管控，进出港旅客均改为由到达厅出入航站楼。

大风期间，南昌昌北国际机场所有航班、保障车辆、人员停止保障活动，期间两个进港航班备降，一个进港航班返航。目前，机场已恢复航班运行保障。

根据目前气象资料分析，江西昨晚预计仍有强对流天气，部分地方伴有强雷电、短时八级以上雷雨大风和局地冰雹等强对流天气。

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