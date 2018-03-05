调查：港女幸福指数创四年新低 近半受访者不幸福

据港媒昨天（4日）报道，有调查发现香港女性的幸福指数平均分由2015年的6.4分下降至2018年的5.6分（满分10分），创四年新低，更有近半的受访女性感到不幸福。

据中通社报道，钻石山荷里活广场连续第四年进行有关“香港女性幸福指数”的问卷调查，在今年1月成功访问1236个15岁或以上女性，当中近七成受访者没有子女。

调查发现，有约45%的受访者感到不幸福，其中更有近10%选择“非常不幸福”。

以不同范畴来看，有过半受访者在社交生活、家庭/育儿状况，以及恋爱/婚姻状况方面，感到颇幸福至非常幸福。

但超过一半人表示，对工作状况、财务状况、个人成就及梦想，以及健康方面感到颇不幸福或非常不幸福。

香港基督教女青年会督导主任阮秀盈指出，香港生活节奏急速，不论男女均面对不少压力，但性别定型及传统家庭分工模式依然为妇女带来限制，如妇女入息中位数普遍较男性低。

此外，全职及在职主妇须肩负更多“家庭照顾者”责任，也让女性在生活及职场上均有所局限，因此难免其幸福指数较低。

阮秀盈鼓励妇女有需要时与朋友、亲人及医生等倾诉，以抒缓精神压力，也希望港府及雇主可加大力度推动更多家庭友善措施，抒解妇女在职场及生活上压力。

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