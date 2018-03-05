改革开放40周年 李克强：思想要再解放，改革要再深化，开放要再扩大

中国今年将以改革开放40周年为重要契机，推动改革取得新突破，不断解放和发展社会生产力。

中国总理李克强今早在全国人大会议上发表政府工作报告时表示，将推动全面开放新格局，进一步拓展开放范围和层次，完善开放结构布局和体制机制。

李克强也说，做好今年的工作，要注重加大改革开放力度，在新的历史起点上，“思想要再解放，改革要再深化，开放要再扩大”。

其中，中国今年要全面放开一般制造业，扩大电信、医疗、教育、养老、新能源汽车等领域开放；有序开放银行卡清算等市场，放开外资保险经纪公司经营范围限制，放宽或取消银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等外资股比限制，统一中外资银行市场准入标准。

李克强也说，中国要实施境外投资者境内利润再投资递延纳税，简化外资企业设立程序，商务备案与工商登记“一口办理”。

他也承诺支持民企发展，全面落实支持非公有制经济发展的政策措施，坚决破除各种隐性壁垒，激发和保护企业家精神，增强企业家信心，让民企在市场经济浪潮中“尽显身手”。

财税体制改革方面，李克强说，要健全地方税体系，稳妥推进房地产税立法，改革个人所得税，提高个人所得税起征点。（联合早报记者林子恒北京报道）

免费阅读30天