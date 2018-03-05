王晨：多地区部门干部群众一致呼吁修改国家主席任期规定

中国十二届全国人大副委员长兼秘书长王晨今天在本次人大会议开幕式上说，中共对修改宪法部分内容向各地区各部门各方面广泛征求了意见，各方一致赞成对国家主席任期作出新的规定。

据王晨介绍，中共总书记习近平在去年9月主持召开政治局会议，决定启动宪法修改工作，成立宪法修改小组，由政治局常委张德江任组长，栗战书、王沪宁任副组长；去年11月向全国各方面征求对修改宪法部分内容意见的通知，经梳理，共收到超过2600条修改意见。

王晨说，这次征求意见和在基层调研过程中，“许多地区、部门和广大党员干部群众一致呼吁修改宪法中国家主席任职期限的有关规定”。他说，在中共十八届七中全会和中共十九大召开期间，与会代表委员“在这方面的呼声也很强烈”。

他说，大家一致认为，目前，党章对中共总书记、中共中央军委主席，宪法对中国国家军委主席，都没有作出连续任职不得超过两届的规定。宪法对国家主席的相关规定也采取上述做法，“有利于维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，有利于加强和完善国家领导体制”。

王晨在做关于修改国家主席任职规定的介绍时，说到删去国家正副主席任期“连续任职不得超过两届”的规定时，现场响起热烈的掌声。这是现场人大代表和政协委员在王晨开始做说明后，首次鼓掌。在王晨完成介绍关于国家主席任职规定的修改后，全场再次响起掌声。（联合早报记者林子恒北京报道）

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