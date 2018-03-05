京津冀及周边地区3月份整体空气质量形势严峻

中国环境科学研究院专家今天（5日）表示，近期京津冀北部地区降水偏少，易形成沙尘或浮尘天气。同时，京津冀及周边地区污染物排放强度较高。遇不利气象条件，京津冀及周边地区就很容易发生大气重污染过程，3月份整体空气质量形势严峻。

据中新社报道，京津冀区域昨天（4日）受到沙尘天气影响，个别城市小时空气质量指数（AQI）达到500。

国家大气污染防治攻关联合中心副主任、中国环境科学研究院研究员柴发合表示，北京市元宵节期间，受不利气象条件叠加烟花爆竹燃放影响，PM2.5浓度在元宵夜显著升高。与2017年同期相比，2018年元宵夜间华北区域总体相对湿度升高，扩散条件不利。

柴发合说，由于2017年以来，京津冀及周边地区开展大气污染防治攻坚行动，大力推进煤炭清洁利用、“散乱污”企业整治等多种大气污染综合治理措施，有效降低了区域污染物排放强度。

同时，北京市今年采取了更加严格的烟花爆竹禁限放新规，在气象条件相对较差的情况下，元宵夜PM2.5峰值浓度依然同比下降达33.8%，取得了较好的控制成效。

柴发合介绍，上周六（3日）起，主要来源于蒙古地区的沙尘气团快速东移南下，经内蒙古中部进入渤海湾上空，并于昨天清晨向西回流至京津冀区域，对区域部分城市空气质量产生显著影响。

北京市自昨早8时起PM10浓度开始攀升，到中午12时达到每立方米300微克以上，并持续四个小时，下午5时开始逐渐回落。

唐山市昨早7至8时PM10浓度超过每立方米600微克，浓度“爆表”。

截至目前，此次沙尘天气基本结束，京津冀区域大部分城市空气质量恢复到良为主。北京市受东南风影响，沙尘在山前有所滞留，PM10浓度缓慢下降，预计今天空气质量恢复到良。

柴发合认为，3月是冬春季节气象交替时期，大气环流形势复杂多变，区域湿度增大，冷空气逐渐减弱，容易出现不利于污染物扩散的气象条件。

同时，根据大气重污染成因与治理攻关小组对京津冀及周边地区“2+26”城市污染源排放清单开展的初步分析，“2+26”城市排放强度高出中国全国平均水平的三到五倍。

因此，只要遭遇不利气象条件，京津冀及周边地区就很容易发生大气重污染过程。3月份整体空气质量形势严峻。

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