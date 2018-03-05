李克强：发展壮大新动能 加大网络提速降费力度

中国十三届全国人大一次会议今天（5日）在北京开幕。中国国务院总理李克强在向大会作政府工作报告时表示，2018年中国将发展壮大新动能，加大网络提速降费力度。

据中新社报道，李克强指出，过去五年，中国加快新旧发展动能接续转换。深入开展“互联网+”行动，实行包容审慎监管，推动大数据、云计算、物联网广泛应用，新兴产业蓬勃发展，传统产业深刻重塑。

李克强说，五年来，发展新动能迅速壮大，经济增长实现由主要依靠投资、出口拉动转向依靠消费、投资、出口协同拉动，由主要依靠第二产业带动转向依靠三次产业共同带动。他说：“这是我们多年想实现而没有实现的重大结构性变革”。

对于2018年政府工作建议，李克强表示，发展壮大新动能。做大做强新兴产业集群，实施大数据发展行动，加强新一代人工智能研发应用，在医疗、养老、教育、文化、体育等多领域推进“互联网+”。

此外，发展智能产业，拓展智能生活。运用新技术、新业态、新模式，大力改造提升传统产业。加强新兴产业统计。

李克强说，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%，让群众和企业切实受益，为数字中国建设加油助力。

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