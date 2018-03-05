李克强：建设天蓝、地绿、水清的美丽中国

中国国务院总理李克强今天（5日）在十三届全国人大一次会议上作政府工作报告时表示，要推进污染防治取得更大成效。

中新社引述李克强表示，五年来，中国生态环境状况逐步好转。制定实施大气、水、土壤污染防治三个“十条”并取得扎实成效。

此外，单位国内生产总值能耗、水耗均下降20%以上，主要污染物排放量持续下降，重点城市重污染天数减少一半，森林面积增加1.63亿亩，沙化土地面积年均缩减近2000平方公里，绿色发展呈现可喜局面。

在对2018年政府工作的建议中，李克强指出，坚决打好三大攻坚战。要围绕完成年度攻坚任务，明确各方责任，强化政策保障，把各项工作做实做好。

其中，李克强提到，推进污染防治取得更大成效。巩固蓝天保卫战成果，今年二氧化硫、氮氧化物排放量要下降3%，重点地区细颗粒物（PM2.5）浓度继续下降。

此外，推动钢铁等行业超低排放改造。提高污染排放标准，实行限期达标。开展柴油货车超标排放专项治理。深入推进水、土壤污染防治，今年化学需氧量、氨氮排放量要下降2%。实施重点流域和海域综合治理，全面整治黑臭水体。加大污水处理设施建设力度，完善收费政策。严禁“洋垃圾”入境。

李克强也指出，加强生态系统保护和修复，全面划定生态保护红线，完成造林1亿亩以上，耕地轮作休耕试点面积增加到3000万亩，扩大湿地保护和恢复范围，深化国家公园体制改革试点。严控填海造地。严格环境执法。

李克强表示：“我们要携手行动，建设天蓝、地绿、水清的美丽中国。”

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