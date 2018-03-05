李克强：要标本兼治，有效消除中国经济金融风险隐患

中国国务院总理李克强今天（5日）在十三届全国人大一次会议上作政府工作报告时指出，当前中国经济金融风险总体可控，要标本兼治，有效消除风险隐患。

据中新社报道，李克强提到，过去五年，中国妥善应对“钱荒”等金融市场异常波动，规范金融市场秩序，防范化解重点领域风险，守住了不发生系统性风险的底线，维护了中国国家经济金融安全。

对于2018年政府工作，李克强指出，严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动。加快市场化法治化债转股和企业兼并重组。加强金融机构风险内控。强化金融监管统筹协调，健全对影子银行、互联网金融、金融控股公司等监管，进一步完善金融监管。

同时，防范化解地方政府债务风险。严禁各类违法违规举债、担保等行为。省级政府对本辖区债务负总责，省级以下地方政府各负其责，积极稳妥处置存量债务。健全规范的地方政府举债融资机制。

李克强表示，今年安排地方专项债券1.35万亿元（人民币，下同，2800亿新元），比去年增加5500亿元，优先支持在建项目平稳建设，合理扩大专项债券使用范围。

李克强也称，中国经济基本面好，政策工具多，完全能够守住不发生系统性风险的底线。

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