李克强：今年再减少农村贫困人口1000万以上

中国国务院总理李克强今天（5日）在北京向十三届全国人大一次会议作政府工作报告时表示，加大精准脱贫力度，今年再减少农村贫困人口1000万以上，完成易地扶贫搬迁280万人。

据中新社报道，回顾过去五年工作，李克强指出，五年来，人民生活持续改善。脱贫攻坚取得决定性进展，贫困人口减少6800多万，易地扶贫搬迁830万人，贫困发生率由10.2%下降到3.1%。

此外，居民收入年均增长7.4%、超过经济增速，形成世界上人口最多的中等收入群体。

李克强表示，中央财政五年投入专项扶贫资金2800多亿元人民币（583.57多亿新元）。过去五年，重点高校专项招收农村和贫困地区学生人数由1万人增加到10万人。加大对各类学校家庭困难学生资助力度，4.3亿人次受益。

此外，提高低保、优抚等标准，完善社会救助制度，近6000万低保人员和特困群众基本生活得到保障。

在对2018年政府工作建议中，李克强表示，加大精准脱贫力度。今年再减少农村贫困人口1000万以上，完成易地扶贫搬迁280万人。

李克强指出，深入推进产业、教育、健康、生态扶贫，补齐基础设施和公共服务短板，激发脱贫内生动力。强化对深度贫困地区支持，中央财政新增扶贫投入及有关转移支付向深度贫困地区倾斜。

此外，对老年人、残疾人、重病患者等特定贫困人口，因户因人落实保障措施。攻坚期内脱贫不脱政策，新产生的贫困人口和返贫人口要及时纳入帮扶。加强扶贫资金整合和绩效管理。开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，改进考核监督方式。坚持现行脱贫标准，确保进度和质量，让脱贫得到群众认可、经得起历史检验。

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