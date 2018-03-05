官方披露中共修宪建议和宪法修正草案形成过程

中共在去年9月底决定启动宪法修改工作，并成立宪法修改小组。官方经过三个多月的广泛征求意见，最后形成了《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》。

十二届全国人大副委员长兼秘书长王晨今早在人大会议开幕式上，就宪法修正案（草案）的形成过程进行说明。

王晨介绍，中共总书记习近平去年9月29日主持召开政治局会议，决定启动宪法修改工作，为此决定成立宪法修改小组，在中共政治局常委会领导下开展工作，由中共前政治局常委张德江担任组长，政治局常委栗战书、王沪宁任副组长，中共中央、全国人大、国务院有关单位、最高人民法院、最高人民检察院等有关人士参加。

去年11月13日，中共中央发出征求对修改宪法部分内容意见的通知，请各地区各部门各方面提出宪法修改建议，共提交书面报告118份。

此外，统战部也召开了党外人士座谈会，听取各民主党派中央、全国工商联负责人和无党派人士代表的意见和建议。经过梳理，各地区各部门各方面共提出2639条修改意见。

王晨透露，宪法修改小组在此基础上，经反复修改，形成了中共中央修宪建议草案稿，交由政治局常委会会议、政治局会议审议。

去年12月12日，中办发出通知，就草案稿下发党内一定范围征求意见。各地区各部门各方面反馈书面报告118份，共提出修改意见230条。王晨说，中共中央还以适当方式征求了党内部分老同志的意见。

同月，习近平主持召开党外人士座谈会，听取各代表意见和建议，党外人士共提交书面发言稿10份。

今年1月2日至3日，张德江主持召开四场座谈会，分别听取中央和国家机关有关部门党委负责人、智库和专家学者、各省区市人大常委会党组人员对草案稿的意见和建议，与会人士提交书面材料52份。

王晨说，宪法修改小组根据各方面的意见进行汇总梳理，逐条进行研究，对中央修宪建议草案稿作出进一步修改完善，并交政治局常委会会议和政治局会议再次审议。

1月18日至19日，中共十九届二中全会审议并通过了《中共中央关于修改宪法部分内容的建议》，并于26日提交全国人大常委会。

1月29日至30日，十二届全国人大常委会召开会议，一致表示坚决拥护中共中央关于宪法修改工作的决策部署。全国人大常委会法制工作委员会以中共中央修宪建议为基础，拟订了《中华人民共和国宪法修正案（草案）》，经会议审议和表决，决定将宪法修正案（草案）提请十三届全国人大一次会议审议。（联合早报北京特派员林子恒报道）

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